Как парикмахер зарабатывает на закупках российской ракетной корпорации

Закупки «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) контролируются фирмой, связанной с дочерью советника президента Бориса Обносова — Ольгой Зориковой, которая работает парикмахером-визажистом. Ей и другим родственникам Обносова достаются миллиарды рублей, которые государство выделяет на производство новейшего высокоточного оружия, пишет в своем расследовании «Новая газета».

Журналисты сообщают, что Борис Обносов много лет является гендиректором КТРВ. При этом все закупочные процедуры предприятия проводит частная компания «Торговый дом «Звезда-Стрела» из подмосковного Королева — она якобы получала комиссии со всех заводов корпорации. В прошлом году «Звезда-Стрела» была переименована в «ТРВ-Инжиниринг», которая на 100% принадлежит компании «Звезда-Стрела» из Таганрога, 40% которой, в свою очередь, находятся в собственности компании «Теплосервис». Ольга Зорикова владеет 50% «Теплосервиса». В «Новой» считают, что таким образом ей принадлежат 20% «ТРВ-Инжиниринг», контролирующей закупки КТРВ.

Издание отмечает, что с тех пор как компания дочери Обносова получила право организовывать все конкурсы возглавляемой им же государственной корпорации, дела у «ТРВ-Инжиниринг» «пошли в гору»: за пять лет (с 2012 по 2017 год) выручка превысила 12 млрд руб. Совладельцем «Теплосервиса» является Владимир Масленский, входящий в совет «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Он же руководит таганрогской «Звездой-Стрелой». Еще он возглавляет «Таганрогский литейный завод», который в 2015 году открыл Борис Обносов.

Доходы, которые компании Масленского и Зориковой получают от предприятий ВПК РФ, вкладываются в коммерческие проекты, пишет газета. Деньги идут, в том числе, в строительство жилья. Причем, компания Зориковой и Масленского якобы дважды зарабатывает с помощью государства: получает средства на строительство домов от ракетной корпорации, а затем построенные квартиры у нее покупают городские власти Таганрога.

Получить комментарии Обносова и Зориковой «Новой газете» не удалось.

На расследование издания в своем блоге отреагировал Алексей Навальный.

«В 2018 году на закупки новых вооружений выделено 1,4 триллиона рублей. Сумма огромная, но нам объясняют: должна же армия России перевооружаться. И правда — должна. Реализация всех тех классных мультиков, которые Путин показал в знаменитом послании Федеральному Собранию, явно стоит денег. Там одна суперракета, другая мегаракета, третья гиперракета, не имеющая аналогов. Всё такое классное и всё такое секретное. И почти все эти чудеса делает госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение», — написал оппозиционер.

Навальный добавил, что его Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что зять бывшего вице-премьера, а ныне первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько Иван Садчиков участвует в «бизнесе» с «ракетными вооружениями» в партнерстве с Ольгой Зориковой. ФБК опубликовал документ, согласно которому дочь Приходько учредила фирму для того, чтобы управлять французским шале. Эта фирма, согласно бизнес-реестру Франции, принадлежит зятю Приходько Садчикову, пишет Навальный.

8 февраля оппозиционер опубликовал видеоролик, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. При этом Навальный продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка. Политик заявил, что Дерипаска на яхте обсуждал с Приходько бизнес-вопросы и международную повестку.

