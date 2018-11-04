РФ и Китай объединяются в интернете

Российские и китайские СМИ в условиях недобросовестной конкуренции на мировом медиарынке должны быть готовы создать новые каналы распространения информации, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в ходе подведения итогов IV Форума СМИ России и Китая в Шанхае.

«Российские и китайские СМИ сегодня, став влиятельными игроками на мировом медиарынке, неминуемо начали сталкиваться с недобросовестной конкуренцией, которая выражается, в частности, в том, что или правдивость той политики, которую они проводят, ставится под сомнение или возникают прямые ограничения на распространение информации», — заявил Волин, передает ТАСС.

По его словам, «в этой ситуации и России, и Китаю нужно вырабатывать общие подходы... и разрабатывать ответные шаги, направленные не на дискриминацию СМИ из соседних стран, а на возможность доносить свою точку зрения и свое содержание до других районов, до других людей».

«Если Twitter, YouTube или Facebook будут идти по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, то нам не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, как думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах», — сказал Волин, отметив, что надеется, «что до этого дело не дойдет».

Россия намерена весной представить Китаю проект программы сотрудничества в цифровой сфере с тем, чтобы уже летом появилась возможность согласовать и подписать его.

Организаторами Форума, участие в котором принимают представители СМИ России и Китая, а также руководство ряда профильных госведомств двух стран, выступают Управление президента РФ по общественным связям и коммуникациям и отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.