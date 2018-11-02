Дружина XXI века

Министр просвещения Ольга Васильева на встрече с фракцией «Единая Россия» предложила совместно работать над обеспечением безопасности детей в киберпространстве.

«Уже сегодня на координационном совете фракции по законодательству будет рассмотрена инициатива ряда коллег о создании кибердружины, то есть системы помощи правоохранительным органам, образовательным учреждениям в борьбе со злостными действиями в отношении несовершеннолетних в сети», — сказал первый замглавы фракции Андрей Исаев, передает «Интерфакс».

Авторами инициативы о «кибердружинах» стали депутаты Госдумы Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков. По их идее, «кибердружинники» будут бороться с размещением в интернете запрещенной в РФ информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Идею о создании из блогеров интернет-дружины ради «патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» в апреле высказывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Ранее «Лига безопасного интернета» объявила о том, что заключила соглашение о сотрудничестве в борьбе с запрещенным контентом сети с Первым казачьим университетом. В частности они заявили, что создадут «казачьи кибердружины».

Директор центра «Сова» и член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Верховский не видит необходимости принимать законопроект о кибердружинах.

«Сейчас граждане пишут жалобы с пожеланием проверить, возбудить уголовное дело в прокуратуру, Центр «Э». Но, слава богу, эти дела не всегда возбуждаются. Если жалоб будет поступать в пять раз больше, например, от дружинников, то дел от этого ни капельки больше не станет. Сколько успевают переварить, больше не получится», — сказал Верховский «МБХ медиа».

Андрей Исаев также сообщил, что на следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект, который устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и демонстрации.

«Некоторые уличные политики для поднятия собственного авторитета вовлекают детей, которые зачастую, не очень разбираясь ни в лозунгах, ни в требованиях, просто воспринимают это как некую веселую игру — «казаки-разбойники», побегать от полиции», — говорит Исаев.

Васильева заявила, что ее ведомство готово работать с авторами законопроектов о «кибердружинах» и о поправках в КоАП.