Ищите деньги

Министерство финансов дало рекомендации органам власти и местного самоуправления субъектов России по увеличению доходной базы бюджетов. Документ, как пишет «КоммерсантЪ», разрабатывался, в том числе, на примере десяти пилотных регионов — Дагестана, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской и Курганской областях.

Минфин предлагает регионам активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов, что должно помочь увеличить сборы по НДФЛ и страховым выплатам. Кроме того, министерство советует чаще проводить рейды и активизировать работу по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты налога.

Ведомство также предлагает активнее взимать налог с водных видов транспорта, повысить ставки транспортного налога и развивать системы платных парковок и платных автодорог. Помимо этого регионам рекомендуется установить единые нормативы отчислений от налогов в местные бюджеты.