«Без гранта свою деятельность мы осуществлять не сможем. Я буду искать деньги. Движение «За права человека» и фонд «В защиту прав заключенных» не получают иностранных денег и не являются «иностранными агентами». Раньше нам в грантах не отказывали. Я получаю президентские гранты уже на протяжении примерно восьми лет», — рассказал «МБХ медиа» глава организаций, правозащитник Лев Пономарев.

Он связал отказ в грантах с тем, что защищает фигурантов дела «Сети» и «Нового величия».

«Почти синхронно произошло нападение SERB на мою организацию, очевидно, что это происходило под контролем Центра «Э» или ФСБ. В это же время появился фильм на РЕН ТВ «Грантоеды на голубом глазу». И это все связано с тем, что мне не дали президентский грант. ФСБ так борется со мной, пока только физических нападений нет. Но я могу и этого опасаться», — заявил Пономарев. Фонд «В защиту прав заключенных» запрашивал грант в размере 5,6 млн руб. на охрану социальных прав заключенных. Движение «За права человека» подавало заявку на 10 млн руб. для реализации решений в области прав человека, принятых на государственном уровне.

Президентские гранты на общую сумму 55,3 млн руб. получили как минимум 47 организаций, аффилированных с Русской православной церковью, гранты на 41 млн руб. выиграли 11 отделений «Боевого братства», возглавляемого экс-главой Подмосковья Борисом Громовым и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Самый крупный грант конкурса выиграло агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы», которое потратит 112 млн руб. на проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Всего на два конкурса 2018 года было подано 19 тыс. заявок, победило 3573 проекта, общая сумма грантов составила 7,8 млрд руб.