«Роскосмос» заподозрил наличие дефектов еще в двух ракетах «Союз»

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В «Роскосмосе» заподозрили наличие дефектного датчика еще в двух ракетах «Союз». Аналогичное повреждение привело к аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.Об этом на пресс-конференции заявилглава аварийной комиссии Олег Скоробогатов. Одна из ракет, на которой может быть дефектный датчикготовится к запуску на Байконуре, другая — на гвианском Куру. Теперь обе ракеты будут разобраны и заново проверены. «Аварийной комиссией разработаны предложения по перепроверке задела РН, собранных в пакет, которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением дополнительных мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля», — сказал Скоробогатов.

Все работы будут проводиться с фото- и видеофиксацией.«Подготовлены предложения по разработке комплекса мероприятий, гарантированно исключающего повторение данной аварийной ситуации в будущем», — заявил глава комиссии.Также в «Роскосмосе» опубликовали видео с бортовой камеры ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая потерпела аварию 11 октября. На записи видно, как блок «Д», расположенный в левой части экрана в момент отделения ударяется о бак горючего и пробивает его.Аварию 11 октября спровоцировал датчик разделения первой и второй ступени ракеты-носителя, который был деформирован при сборке ракеты на космодроме Байконур. Авария произошла спустя 2 минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз-ФГ» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет этого типа были временно приостановлены.