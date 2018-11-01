Россия ввела санкции против Украины

Среди попавших под санкции судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины. Полный список опубликован на сайте правительства РФ.
В сообщении правительства России отмечается, что санкции могут быть отменены в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. В санкционных списках Украины находятся 1748 физических и 756 юридических лиц РФ.
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» 22 октября. Как отмечается в документе, он создан «в целях защиты национальных интересов РФ».