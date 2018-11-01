Россия ввела санкции против Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым «вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», говорится в сообщении кабмина.

Среди попавших под санкции судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины. Полный список опубликован на сайте правительства РФ.

В нем присутствуют имена сына президента Украины Алексея Порошенко, лидера партии «Батикьвщина» Юлии Тимошенко, главы МВД Арсена Авакова, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко, генпрокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака, спикера парламента Андрея Парубия, замглавы администрации президента Константина Елисеева.

В сообщении правительства России отмечается, что санкции могут быть отменены в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. В санкционных списках Украины находятся 1748 физических и 756 юридических лиц РФ.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» 22 октября. Как отмечается в документе, он создан «в целях защиты национальных интересов РФ».