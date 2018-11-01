Миллиардер Сулейман Керимов зарегистрирует свой бизнес в Дербенте, что принесет Дагестану 5 млрд рублей в год, сообщил глава республики Владимир Васильев.«С Сулейманом Керимовым достигнута договоренность: бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте. Это сумма около 5 млрд рублей в год. Он попросил как уроженец Дербента дать ему возможность реализовать свой потенциал на родине. При этом бизнесмен жаловался, что до этого ему такой возможности не представляли, а договоренности обуславливались какими-то услугами и условиями и не выдерживались. Я говорю при всех: мы будем все договоренности выдерживать, взаимно. Средства будут проходить через наш бюджет и реализовываться в рамках программ в Дербенте согласованно с его жителями <…> Сегодня у города 1 млрд руб. консолидированного бюджета. На 5 млрд руб. дополнительных средств можно сделать многое», — рассказал Васильев.