Стать россиянином станет проще

Подписанный указ опубликован на сайте Кремля. Новая концепция ставит задачу создания благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших ее, которые способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества».
Среди задач, которые должны упростить переселение в страну бывших соотечественниках и въезд иностранцев, указано упрощение оформления виз, а также получения права на проживание в стране, в том числе с целью работы здесь. Предлагается упростить процедуру приобретения гражданства и скорректировать условия добровольного переселения востребованных специалистов. Государство должно будет обеспечить поддержку российских организаций, привлекающих таких людей.
В концепции подчеркивается, что основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. Отдельно говорится, что страна должна быть открыта для иностранцев, которые не связывают с ней свое будущее, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей. При этом эти люди должны соблюдать требования законодательства РФ, бережно относится к российской окружающей среде, материальным и культурным ценностям, а также уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения.
Главная цель новой миграционной политики — создание ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны и повышения качества жизни ее населения. Это отличается от целей, сформулированных в прежнем варианте, где на первом месте значилось обеспечение безопасности России, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения страны.