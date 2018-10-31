Взорвали ФСБ

Обновлено: В Следственном комитете РФ сообщили, что по предварительной информации, в результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске погиб 17-летний молодой человек, который пронес взрывное устройство.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что мужчина, который погиб в результате взрыва в здании УФСБ по Архангельской области, сам принес бомбу: «По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранение разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ».

Взрыв произошел утром 31 октября на входе в здание Управления Федеральной службы безопасности на Троицком проспекте в Архангельске. Один человек погиб, трое пострадали, подтвердил глава региона Игорь Орлов. Он подчеркнул, что «произошло преступление», заявив, что тип взрывного устройства пока не установлен.

«Мы оцениваем последствия, определяется тип взрывного устройства, причины и следствия этого трагического случая. Предприняты меры, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений Архангельской области. Вся система реагирования сработала оперативно. В течение ближайшего времени мы опередим эти угрозы и примем все необходимые решения, — цитирует Орлова портал 29.ru. Ресурс публикует и фоторепортаж с места событий.





На месте ЧП работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов. Проверку начала прокуратура.

В чате анархо-коммунистов перед взрывом у здания ФСБ в Архангельске один из пользователей написал, что «будет совершен теракт», ответственность за который он берет на себя, передает «МБХ медиа». Автор сообщения отметил, что скорее всего погибнет в результате взрыва. О том, что взрыв произошел в результате самоподрыва, сообщает и источник «Российской газеты» в силовых ведомствах региона.

