Взорвали ФСБ

Обновлено: В Следственном комитете РФ сообщили, что по предварительной информации, в результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске погиб 17-летний молодой человек, который пронес взрывное устройство.
В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что мужчина, который погиб в результате взрыва в здании УФСБ по Архангельской области, сам принес бомбу: «По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранение разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ».
«Мы оцениваем последствия, определяется тип взрывного устройства, причины и следствия этого трагического случая. Предприняты меры, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений Архангельской области. Вся система реагирования сработала оперативно. В течение ближайшего времени мы опередим эти угрозы и примем все необходимые решения, — цитирует Орлова портал 29.ru. Ресурс публикует и фоторепортаж с места событий.
На месте ЧП работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов. Проверку начала прокуратура.
В чате анархо-коммунистов перед взрывом у здания ФСБ в Архангельске один из пользователей написал, что «будет совершен теракт», ответственность за который он берет на себя, передает «МБХ медиа». Автор сообщения отметил, что скорее всего погибнет в результате взрыва. О том, что взрыв произошел в результате самоподрыва, сообщает и источник «Российской газеты» в силовых ведомствах региона.