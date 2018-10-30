Политзаключенные современной России

В списках «Мемориала» 195 фамилий, в прошлом году их было 117. В организации отмечают, что списки неполные, они являются «лишь достоверной минимальной оценкой масштаба политических репрессий, связанных с лишением свободы». Реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, несомненно, существенно больше.

За прошедший год на свободу по разным основаниям вышли 37 человек, включенных в списки «Мемориала». При этом пополнились они за это время 115 новыми именами. Большинство из вышедших на свободу полностью отбыли назначенное судом наказание.

«Среди включенных в списки политзаключенных за прошедший год имена правозащитника Оюба Титиева; журналиста Игоря Рудникова; украинских заложников политики российской власти Николая Дадеу, Романа Терновского, Владимира Присича, Глеба Шаблия, Александра Шумкова; обвиняемых по делу «Нового величия» Сергея Гаврилова, Марии Дубовик, Петра Карамзина, Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Анны Павликовой, Дмитрия Полетаева, Павла Ребровского, Максима Рощина, Рустама Рустамова; обвиняемых по делу организации «Б.А.Р.С» Игоря Иванова, Александра Мамаева, Александра Оршулевича, Николая Сенцова; жертв «охоты на ведьм», развернутой в связи с «революцией 5.11.17» Романа Марьяна, Владислава Мордасова, Яна Сидорова, Вячеслава Шатровского; пострадавших из-за подавления властями права на свободу собраний Михаила Цакунова и Константина Салтыкова; активистов Петра Милосердова, Михаила Савостина, Дмитрия Третьякова, Валентина Соколова», — говорится в сообщении «Мемориала».

84 человека добавились к списку преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.



Список политзаключенных за исключением преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания