КС Ингушетии признал неконституционным закон о границе с Чечней

«Признать Закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия. Установить, что Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия», — говорится в постановлении суда.

КС рассматривал дело по запросу группы депутатов Народного Собрания Ингушетия. По мнению заявителей, закон фактически изменяет территорию республики, в связи с чем его принятие возможно только по результатам проведения референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются.



Ранее сообщалось, что два депутата парламента Ингушетии отозвали запрос о проверке конституционности закона об утверждении соглашения о границе с Чечней. Но это не стало основанием для отмены заседания суда.

Соглашение о закреплении административной границы между регионами главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября. Это решение вызвало протесты в столице Ингушетии.

