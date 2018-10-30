Покушение на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта было не просто наглым нарушением суверенитета Великобритании. Это также был провал в политике Великобритании, пишет Дункан Аллен, автор доклада аналитического центра Chatham House «Управляемая конфронтация: британская политика в отношении России после нападения Солсбери».

По словам автора доклада, после убийства Александра Литвиненко в 2006 году Москва удостоверилась в отсутствии решимости Лондона — его твердая риторика не соответствовала действиям.

Реакция Соединенного Королевства на атаку в Солсбери была намного сильнее. Лондон принял решительные политические, дипломатические и правоохранительные меры, согласованные с международными партнерами. Тем не менее, это по-прежнему лишь более суровая версия того, что Великобритания уже пробовала после убийства Литвиненко.

Следовательно, существует опасность того, что действия Соединенного Королевства снова будут восприняты как несоответствующие его риторике и, таким образом, окажутся неэффективными в качестве сдерживающего фактора, пишет автор доклада. Великобритания должна ликвидировать этот пробел, энергично и изобретательно использовать финансовые и надзорные инструменты, чтобы препятствовать будущим неприемлемым видам деятельности.

Аллен считает, что правительству следует подчеркнуть, что после того, как Великобритания покинет ЕС, она всерьез рассмотрит возможность использования Закона о борьбе с отмыванием денег против России, при этом Лондон должен настоятельно призвать своих партнеров принять аналогичные меры.

В то же время Великобритания должна удвоить усилия, чтобы повысить эффективность своего финансового сектора. Это укрепило бы устойчивость институтов Великобритании против коррупционных последствий незаконного притока капитала.

Этот подход менее двусмыслен, чем нынешняя политика правительства Великобритании в отношении России, заключает эксперт. Он основан на суждении о том, что Великобритания будет более надежно предотвращать дальнейшие нападения на своих граждан. И он признает, что недопустимо рассматривать российское государство как геополитическую проблему и прямую угрозу гражданам Великобритании, активно при этом содействуя обогащению некоторых представителей элиты этого государства.

Chatham House — британский аналитический центр в области международных отношений. Независимые исследования, проводимые членами Chatham House, предназначены для выработки новых идей и подходов для руководителей государства относительно вопросов внешней политики.