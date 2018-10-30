За 40 лет популяция позвоночных в мире сократилась на 60%

Для того, чтобы остановить и повернуть вспять эту тенденцию, по мнению специалистов WWF, необходимо срочно разработать и принять амбициозное и эффективное глобальное соглашение по охране природы, как это было сделано по климату в Париже. Решение о таком соглашении должно быть принято на 14-й Конференции участников Конвенции по сохранению биологического разнообразия (CBD), которая пройдет уже в ноябре в Египте.

Согласно выводам доклада WWF «Живая планета 2018», бездумное и расточительное использование человечеством ресурсов планеты представляет серьезную угрозу не только для природы, но и для дальнейшего обеспечения жизненно важными ресурсами самих людей. В докладе представлена картина воздействия человеческой деятельности на животный мир, леса, океаны, реки и климат. В нем также обращается внимание на то, что время, когда мы еще можем предпринять какие-либо меры, стремительно истекает, и мировое сообщество должно срочно пересмотреть свое отношение к природе, ее защите и восстановлению, говорится в сообщении организации.



«Наука подтверждает, что мы привели леса, океаны и реки в плачевное состояние. Увеличивается темп и масштаб сокращения популяций и диких мест обитания, что свидетельствует о нашем колоссальном воздействии и давлении на планету, подрывающем источник всей нашей жизни — природу и биоразнообразие», — отмечает генеральный директор WWF International Марко Ламбертини.

Снижение численности популяций позвоночных, представленное в отчете, достигает ужасающих темпов, — говорит Дмитрий Горшков, руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России. — Несомненно, переэксплуатация природных ресурсов оказывает влияние на численность большинства видов, но в России темпы ее снижения не так катастрофичны, как, например, во многих тропических странах. Благодаря многолетней совместной работе экологических общественных организаций и государства, в нашей стране удалось увеличить численность ряда видов, в том числе и редких, например, европейского зубра и амурского тигра. Однако, без сомнения, и у нас остается множество проблем, связанных, как с потерей местообитаний в результате вырубки лесов, строительства, добычи полезных ископаемых, загрязнения окружающей среды, так и в связи с прямым истреблением некоторых видов, в первую очередь, из-за браконьерства, например, сайгака и дикого северного оленя».

Всемирный фонд дикой природы призывает людей, компании и правительства мобилизовать силы и разработать комплексное рамочное соглашение по защите природы и человечества в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, которое будет поощрять действия общества и отдельных людей по защите и сохранению мирового биоразнообразия и природы.