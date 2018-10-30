Экс-губернатор Липецкой области может стать сенатором

Бывший глава Липецкой области Олег Королев может быть делегирован в Совет федерации своим преемником, врио губернатора Игорем Артамоновым.

Как пишет «КоммерсантЪ», об этом рассказал спикер областного совета и глава отделения «Единой России» Павел Путилин. По его словам, решение о дальнейшей судьбе Королева в ближайшее время «должно быть принято в Москве».

Для того чтобы попасть в верхнюю палату, Королев сначала должен стать депутатом облсовета. По данным «Ъ», место в облсовете экс-губернатору может уступить Дмитрий Шатилов — бывший «молодогвардеец». Затем отказаться от кресел в Совете федерации должны два кандидата в сенаторы, шедших с Корлевым в 2014 году на последние губернаторские выборы. Речь идет о бывших вице-спикере облсовета Сергее Грибанове и директоре областной картинной галереи Павле Матвиеце. Затем место в СФ для Королева должна освободить действующий сенатор Ираида Тихонова. «Я не против, ведь именно Королев меня сюда выдвинул. Сейчас новый тренд — к нам приходят бывшие губернаторы, опытные политики», — сказала она. По словам источника газеты в СФ, Тихоновой «уже предложили уйти, и она спокойно согласилась». В итоге экс-губернатору понадобится решение преемника о его назначении, но и с этим проблем у Королева не ожидается, пишет «Ъ».

Олег Королев возглавлял Липецкую область с апреля 1998 года по октябрь 2018. При этом с 1993 по 2001 год он уже работал в СФ, а с 1996 года был там вице-спикером. Сам Королев заявил, что «с удовольствием отдыхает». «Такие вопросы любой желающий сам не решает», — уточнил он. По словам бывшего главы региона, в его ближайших планах «набрать побольше грибов на зиму».

Королев заявил, что подал президенту прошение о переводе на новую должность 2 октября. На его место в качестве врио президент назначил Игоря Артамонова.

