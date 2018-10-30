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The New Times: совместное заявление ПЭН-Москва и Петербургского ПЕН-клуба

30.10.2018 | The New Times

Совместное заявление «ПЭН-Москва» и Петербургского ПЕН-клуба по поводу многомиллионного штрафа, наложенного на журнал The New Times

Опубликовано 29.10.2018

25 октября мировой судья Тверского района Москвы присудила журналу The New Times (с июля 2017 года выходит только в интернет-версии) штраф в 22,25 млн рублей за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор данных об источниках финансирования.

Можно спорить о том, насколько правомерно, с формальной точки зрения, применена в данном случае статья Административного кодекса. Но трудно не увидеть в чрезмерно жестком наказании журнала и его редактора попытки ограничить пространство независимой дискуссии, запугать тех, кто еще осмеливается критиковать власти и принимаемые ими решения.

«Власти закатывают под асфальт – мы это видим – неконтролируемые медиа», — сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. — А Евгения Альбац и ее журнал, конечно, одна из раздражающих позиций».

Юристы журнала The New Times, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и другие эксперты полагают, что налицо избыточное применение законодательства.

Вызывает тревогу и то, что в столь жесткой форме впервые применена новая поправка к Закону об «иноагентах», предусматривающая санкции для СМИ.

The New Times и раньше подвергался судебным преследованиям, предлогом подчас служили надуманные обвинения, а наказание всякий раз было достаточно серьезным. Едва ли можно назвать совпадением тот факт, что нынешнее дело об административном нарушении, уже возвращенное в прокуратуру за истечением срока давности, было возобновлено буквально на другой день после того, как Евгения Альбац пригласила в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Навального и блистательно этот эфир провела.

Создан тревожный прецедент. «Дело The New Times» может стать началом нового наступления на работу независимой прессы в России.

Мы выражаем солидарность c преследуемым журналом и с его главным редактором. И требуем прекратить практику избирательного правосудия, жертвами которого становятся независимые СМИ и авторы, имеющие смелость подвергать анализу и критической оценке процессы, происходящие в стране.

Эта запись была опубликована в Заявления и отмечена тегом The New Times, заявление, поддержка, ПЭН Москва, Санкт-Петербургский ПЕН, свобода слова. Закладка ссылка.

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