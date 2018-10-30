The New Times: совместное заявление ПЭН-Москва и Петербургского ПЕН-клуба

Опубликовано 29.10.2018



25 октября мировой судья Тверского района Москвы присудила журналу The New Times (с июля 2017 года выходит только в интернет-версии) штраф в 22,25 млн рублей за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор данных об источниках финансирования.

Можно спорить о том, насколько правомерно, с формальной точки зрения, применена в данном случае статья Административного кодекса. Но трудно не увидеть в чрезмерно жестком наказании журнала и его редактора попытки ограничить пространство независимой дискуссии, запугать тех, кто еще осмеливается критиковать власти и принимаемые ими решения.



«Власти закатывают под асфальт – мы это видим – неконтролируемые медиа», — сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. — А Евгения Альбац и ее журнал, конечно, одна из раздражающих позиций».

Юристы журнала The New Times, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и другие эксперты полагают, что налицо избыточное применение законодательства.

Вызывает тревогу и то, что в столь жесткой форме впервые применена новая поправка к Закону об «иноагентах», предусматривающая санкции для СМИ.

The New Times и раньше подвергался судебным преследованиям, предлогом подчас служили надуманные обвинения, а наказание всякий раз было достаточно серьезным. Едва ли можно назвать совпадением тот факт, что нынешнее дело об административном нарушении, уже возвращенное в прокуратуру за истечением срока давности, было возобновлено буквально на другой день после того, как Евгения Альбац пригласила в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Навального и блистательно этот эфир провела.

Создан тревожный прецедент. «Дело The New Times» может стать началом нового наступления на работу независимой прессы в России.

Мы выражаем солидарность c преследуемым журналом и с его главным редактором. И требуем прекратить практику избирательного правосудия, жертвами которого становятся независимые СМИ и авторы, имеющие смелость подвергать анализу и критической оценке процессы, происходящие в стране.

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