СК: бездействие чиновников привело к гибели людей во время наводнения на Кубани

Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае возбуждил дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам.
По версии следствия, чиновники, обладая информацией о возможном возникновении ЧС, не приняли необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения.
«Чиновники не исполнили в полной мере возложенных на них обязанностей по своевременному и надлежащему оповещению жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений о чрезвычайной ситуации природного характера и их эвакуации в безопасные районы. В результате выпадения обильных осадков были подтоплены ряд жилых домов, зданий и сооружений. В Хадыженске погиб мужчина, в станице Кабардинской двое мужчин и одна женщина. Все они — пожилые люди», — говорится в сообщении
Следственного комитета.
Из-за сильных осадков в Краснодарском крае 18 населенных пунктов были затоплены
.