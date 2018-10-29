СК: бездействие чиновников привело к гибели людей во время наводнения на Кубани

Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае возбуждил дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам.

По версии следствия, чиновники, обладая информацией о возможном возникновении ЧС, не приняли необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения.