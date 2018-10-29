Бразилия выбрала ультраправого президента

Ультраправый политик Жаир Болсонару одержал победу на президентских выборах в Бразилии, он вступит в должность 1 января 2019 года на четырехлетний срок.

Болсонару пообещал соблюдать принципы демократии, но добавил, что хочет изменить направление движения страны.

«Нельзя продолжать заигрывать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом... Мы изменим судьбу Бразилии», — сказал он, пообещав искоренить коррупцию и жестко бороться с преступностью, передает Reuters

Агентство отмечает, что Болсонару — большой почитатель президента США Дональда Трампа. После победы он пообещал усилить сближение Бразилии с развитыми экономиками, а не с региональными союзниками.

63-летний Жаир Болсонару — первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты, отмечает «Би-би-си». Болсонару допускал презрительные высказывания в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорбления иммигрантов и представителей нацменьшинств. В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет. Болсонару также неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры.

Многие в Бразилии опасаются, что Болсонару прибегнет к ограничению прав человека, гражданских свобод и свободы слова. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала бразильских судей, прокуроров и гражданское общество бороться против каких-либо попыток Болсонару «подорвать демократические права и институты, которые Бразилия с таким трудом создавала в последние три десятилетия».

Перед вторым туром выборов президента Бразилии многие европейские, латиноамериканские и американские СМИ писали материали под такими заголовками: «Страна с лицензией на ненависть» (El Pais, Испания), «Призрак «антипрогрессизма» бродит по Латинской Америке» (Rebelion, Испания), «Фашист? Популист? Как называть Жаира Болсонару?» (El Universal, Венесуэла), «Как бразильский Болсонару угрожает планете» (The Washington Post, США), «Бразилия готовится выбрать лицемера» (The New York Times, США), отмечает «КоммерсантЪ».

Петицию «против фашизма в Бразилии» на сайте Change.org подписали больше 33 тыс. человек. Среди них — бывшие президенты Франции и Аргентины Франсуа Олланд и Кристина Киршнер, сенатор США Берни Сандерс, правозащитница Анджела Дэвис, публицист и философ Ноам Хомский. Однако все это не помешало Болсонару одержать победу.



