Причины и следствия

Репрессии по отношению к независимому российскому общественно-политическому журналы привлекли внимание ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал «беспрецедентным» решение суда. «Настолько крупный штраф в отношении журнала The New Times — это беспрецедентное решение, наносящее вред свободе СМИ в Российской Федерации. Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что это произойдет при подаче апелляционной жалобы», — заявил Дезир.

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд

The New Times

в связи с решением российского суда о штрафе изданиюпредложил РФ изменить законодательство о СМИ — иностранных агентах, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении генсека . «Законодательное обоснование этого штрафа, связанное с так называемым законодательством иностранных агентов, которое Совет Европы критиковал в предыдущих случаях в прошлом, должно быть пересмотрено российскими властями», — считает Ягланд. По его словам, «Совет Европы готов помочь России в этом отношении».

С мнением представителя европейских политиков согласны многие российские журналисты.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов не сомневается, что указание любыми способами закрыть независимое сетевое издание пришло с самого верха: «Попытка общественными силами выплатить штраф, назначенный журналу The New Times, не поможет спасти издание, решение о ликвидации которого принято на высшем политическом уровне»,— сказал Венедиктов в эфире «Эхо Москвы». — «Когда мировой судья опрокидывает решение пленума Верховного суда, иными как политическими мотивами это не назовешь.

Редакционный директор Forbes Николай Усков в интервью «Новой газете» заявил, что иск «по надуманному поводу» не может быть ничем иным, кроме как давлением на российскую прессу. «В конечном итоге как бы мы ни относились к New Times, это журнал, который свидетельствует о том, что в России до сих пор существует свобода слова. Но этот иск продемонстрировал, что этой свободы здесь все-таки нет. Это очень опасно», — заявил Усков. По его мнению, властями это независимое издание воспринимается как «откровенно оппозиционное».

Местью Евгении Альбац за хорошо выполняемую журналистскую работу, назвала решение суда известный журналист и правозащитник, обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова. «Это явно месть главному редактору журнала, которая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» провела совершенно блестящее полуторачасовое интервью с Алексеем Навальным. Там были сказаны очень важные и очень жесткие вещи по отношению к действующему режиму, к Владимиру Путину, к генералу Золотову и далее по списку. Не берусь цитировать, но Алексей Навальный говорил о том, что в России правит мафия — так я восприняла его высказывание», — сказала Светова.

Юрист и доцент ВШЭ Елена Шерстобоева в комментарии для «Бизнес ФМ» напомнила, что позиция Конституционного суда РФ — наказание должно быть соразмерным и пропорциональным. «На мой взгляд, здесь наказание не является соразмерным. И согласно позиции ЕСПЧ, в любом случае санкции, налагаемые на редакцию, никак не должны приводить к закрытию СМИ», — считает Шерстобоева.

Редактор отдела политики «Новой Газеты» Кирилл Мартынов уверен, что ситуация со штрафом — это типичный образец того, как штрафы, которые вводятся для технического регулирования рынка СМИ или НКО, превращаются в инструмент политического давления.

«Акт устрашения адресован не только Альбац, но и всем оставшимся в России профессиональным журналистским коллективам. Нам настойчиво предлагают заняться самоцензурой, ведь в противном случае любая формальная погрешность в работе может обернуться гибелью редакции», — считает Мартынов.

Редактор отдела политики «Новой Газеты» уверен, что единственная вещь, которая способна нарушить этот план — человеческая солидарность. «Рост числа краудфандинговых инициатив со стороны независимых СМИ и НКО, должно быть, ставит власти в полный тупик: ведь в их понимании действовать можно лишь исходя из циничной выгоды. Гражданина России, который перевел свои 100 рублей в поддержку «Медиазоны», «7 на 7» или «Таких дел», довольно трудно обвинить в том, что он иностранный агент. На этом наш национальный цинизм и ломается. Интернет и возможность поддерживать независимые проекты словом и рублем делают российскую прогулку к окончательному торжеству авторитаризма максимально долгой», — резюмирует Мартынов.

Подготовил Артем Александров