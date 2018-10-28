В ОБСЕ призвали отменить штраф в 22 млн рублей The New Times

Чрезмерно высокий штраф, наложенный на онлайн-издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац, наносит вред свободе слова в России.

С таким заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он призвал российские власти отменить решение о штрафе и выразил надежду, что это будет сделано по итогам апелляции.

«Я еще раз обращаюсь к властям с призывом изменить закон об иностранных агентах, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем...Российская Федерация должна избегать ненужных и чрезмерных мер, которые могут повредить плюрализму медиа», — сказал Дезир.

26 октября Мировой суд оштрафовал The New Times на 22 млн 250 тыс. руб. за несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании в Роскомнадзор. Также 30 тыс. штрафа наложено на Евгению Альбац, как главного редактора издания. Суд произошел на следующий день после ее эфира с Алексеем Навальным на радиостанции «Эхо Москвы».