Москва вспоминает жертв теракта на Дубровке

В Москве на митинг памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке пришли около 200 человек.





После приветствия ведущий объявил минуту молчания. Затем были перечислены имена погибших. После состоялось возложение цветов к памятнику. Затем организаторы провели небольшой концерт, пишет «КоммерсантЪ»





Власти принимать участие в мероприятии не стали. Как отмечает «Новая газета», Владимир Путин, пропустивший в прошлом году пятнадцатилетие трагедии, не приехал и в этот раз.



23 октября 2002 года в здании театрального центра, где показывали мюзикл «Норд-Ост», террористы захватили 914 зрителей и участников шоу. 26 октября началась спецопреция по освобождению людей. В ходе штурма погибли 130 человек.



