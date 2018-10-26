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#Память

Москва вспоминает жертв теракта на Дубровке

26.10.2018

130 заложников погибли в ходе операции по их освобождению в 2002 году 

В Москве на митинг памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке пришли около 200 человек.

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После приветствия ведущий объявил минуту молчания. Затем были перечислены имена погибших. После состоялось возложение цветов к памятнику. Затем организаторы провели небольшой концерт, пишет «КоммерсантЪ».

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Власти принимать участие в мероприятии не стали. Как отмечает «Новая газета», Владимир Путин, пропустивший в прошлом году пятнадцатилетие трагедии, не приехал и в этот раз.

23 октября 2002 года в здании театрального центра, где показывали мюзикл «Норд-Ост», террористы захватили 914 зрителей и участников шоу. 26 октября началась спецопреция по освобождению людей. В ходе штурма погибли 130 человек.

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