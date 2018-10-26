Выдвижение Ищенко откладывается

Крайком КПРФ Приморья для выдвижения кандидатуры на пост губернатора региона должен был собраться 27 октября, но сегодня, 26 октября, Клуб работников связи, принадлежащий ФГУП «Почта России», отказал партии в проведении мероприятия. Как отмечает Андрей Ищенко, аренда площадки была уже оплачена.

«Мы могли бы провести конференцию в Крайкоме, на Партизанском проспекте, хоть там было бы тесно и не вполне удобно. Однако уведомить Краевую избирательную комиссию о времени и месте проведения надо минимум за два дня до мероприятия, иначе члены Крайизбиркома не придут, а они обязательно должны присутствовать. Разумеется, в наш форс-мажор никто из них вникать не будет — я бы даже предположил, что этот отказ от Клуба связи был заранее согласован на достаточно высоком уровне», — написал Ищенко в Facebook.

По его словам, на конференцию должны были приехать 76 делегатов со всего Приморья, сторонники и активисты из 34 муниципалитетов. «Очевидно, что в будний день люди просто не смогут прибыть. Все бы хорошо, но это на неделю отодвигает срок сбора подписей на муниципальный фильтр. В свете того, что местным депутатам уже посыпались угрозы от людей, которые представляются членами штаба Кожемяко, мне очевидно: кто-то очень боится, что избранный в сентябре губернатор Ищенко станет губернатором еще раз. Трусливо и подло. Вся сущность действующей власти», — негодует коммунист.Сегодня Избирательная комиссия Приморского края начала прием документов у кандидатов в губернаторы. Первым документы подал врио главы Приморья Олег Кожемяко. Документы подали представитель ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Андрейченко, председатель российской экологической партии «Зеленые» Олег Митволь, бывший кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин, представляющий партию «Коммунисты России». От «Партии Роста» выдвинулся председатель приморского отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, от партии «За женщин России» — председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис. В качестве самовыдвиженца собирается бороться за пост губернатора член «Единой России» Вячеслав Гнездилов, врач, общественник и помощник депутата местного Заксобрания. Конференция «Справедливой России», где определятся с кандидатом, должна состояться на выходных.

До 18 ноября кандидатам предстоит собрать 140 подписей местных депутатов и глав муниципалитетов, чтобы пройти муниципальный фильтр. А самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий — еще и подписи жителей — 0,5% от общего числа избирателей, около 7200.

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Итоги первых были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

