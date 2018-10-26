Умер Николай Караченцов

Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сказал он.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. С отличием окончил Школу-студию МХАТ и пришел в Московский театр имени Ленинского комсомола.

Стал известен по всей стране в 1980-е годы после исполнения главной роли графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Караченцов снялся и во множестве фильмов.

В 2005 году актер попал в серьезное ДТП и получил тяжелую травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций.