Потоп на Кубани

После сильных дождей на Кубани 18 населенных пунктов затоплены. Разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа, задержаны поезда, парализована федеральная трасса. Социальные сети переполнены видео и фотографиями с затопленными улицами Краснодарского края. Появились данные о первых пострадавших.





24 октября в Туапсе за шесть часов выпало 116 мм осадков, реки вышли из берегов. МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации. Началась эвакуация сельского поселения северной части Туапсинского района. Один из местных жителей разместил в интернете ролик, на котором видно, как в торгово-развлекательном центре Туапсе в холле кинотеатра из-за ливня обвалилась часть потолка. Затоплены холл кинотеатра и кассы. На видео видно, как потоки воды льются из пробоины в крыше, пока сотрудники ТЦ в спешке пытаются обесточить продолжающие работать автоматы. На других видео видно, как мощный поток воды в разлившейся реке несет гаражную фуру. В каждом ролике затопленные по окна жилые дома.

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил, что из-за стихии погибли два человека, еще один пропал без вести. Погибшие — пожилые мужчина и жещина, их тела нашли в районах подтопления. Причину смерти выясняет Следственный комитет. Из-за схода селевых масс и размыва путей на участке Туапсе-Кривенковская движение поездов закрыто. Восстановление движения может занять до трех суток.

В Сочи из-за наводнения обрушился мост на федеральном автомобильной трассе А-147. Участок повреждения составляет 20 метров. По информации ГИБДД, движение там парализовано, автомобильное сообщение с городом прервано. При этом в Росавтодоре заявили, что альтернативного проезда в Сочи нет. На восстановление моста может понадобиться не менее двух суток.





В городе также отсутствует железнодорожное сообщение. В ночь на 25 октября на перегоне Греческий — Туапсе смыло железнодорожную насыпь на участке длиной 200 метров. Пути повреждены и затоплены. Из графика вышел, как минимум, 31 пассажирский поезд. Застрявших пассажиров возят автобусами. Гендиректор РЖД Олег Белозеров взял ликвидацию последствий аварий под личный контроль.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что поселки Хобза и Горное Лоо остались без воды. Из-за того, что река Западный Дагомыс вышла из берегов. случилась авария на газопроводе, которая оставила без газа село Волковка. В этом населенном пункте более 300 жилых домов.

Командование Южного военного округа готово отправить в Сочи 350 солдат, чтобы помочь ликвидировать последствия наводнения, передает «Интерфакс».

