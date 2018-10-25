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#Стихия

Потоп на Кубани

25.10.2018

После сильных дождей в Краснодарском крае оказались подтопленными 18 населенных пунктов

После сильных дождей на Кубани 18 населенных пунктов затоплены. Разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа, задержаны поезда, парализована федеральная трасса. Социальные сети переполнены видео и фотографиями с затопленными улицами Краснодарского края. Появились данные о первых пострадавших.

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24 октября в Туапсе  за шесть часов выпало 116 мм осадков, реки вышли из берегов. МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации. Началась эвакуация сельского поселения северной части Туапсинского района. Один из местных жителей разместил в интернете ролик, на котором видно, как в торгово-развлекательном центре Туапсе в холле кинотеатра из-за ливня обвалилась часть потолка. Затоплены холл кинотеатра и кассы. На видео видно, как потоки воды льются из пробоины в крыше, пока сотрудники ТЦ в спешке пытаются обесточить продолжающие работать автоматы. На других видео видно, как мощный поток воды в разлившейся реке несет гаражную фуру. В каждом ролике затопленные по окна жилые дома.

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил, что из-за стихии погибли два человека, еще один пропал без вести. Погибшие — пожилые мужчина и жещина, их тела нашли в районах подтопления. Причину смерти выясняет Следственный комитет. Из-за схода селевых масс и размыва путей на участке Туапсе-Кривенковская движение поездов закрыто. Восстановление движения может занять до трех суток.

В Сочи из-за наводнения обрушился мост на федеральном автомобильной трассе А-147. Участок повреждения составляет 20 метров. По информации ГИБДД, движение там парализовано, автомобильное сообщение с городом прервано. При этом в Росавтодоре заявили, что альтернативного проезда в Сочи нет. На восстановление моста может понадобиться не менее двух суток.

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В городе также отсутствует железнодорожное сообщение. В ночь на 25 октября на перегоне Греческий — Туапсе смыло железнодорожную насыпь на участке длиной 200 метров. Пути повреждены и затоплены. Из графика вышел, как минимум, 31 пассажирский поезд. Застрявших пассажиров возят автобусами. Гендиректор РЖД Олег Белозеров взял ликвидацию последствий аварий под личный контроль.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что поселки Хобза и Горное Лоо остались без воды.  Из-за того, что река Западный Дагомыс вышла из берегов. случилась авария на газопроводе, которая оставила без газа село Волковка. В этом населенном пункте более 300 жилых домов.

Командование Южного военного округа готово отправить в Сочи 350 солдат, чтобы помочь ликвидировать последствия наводнения, передает «Интерфакс».

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