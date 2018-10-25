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#Общество

Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

25.10.2018

Парламент Европейского союза присудил премию имени Сахарова за права человека украинскому режиссеру Олегу Сенцову

Об этом сообщает The Associated Press. На соискание премии Сенцова выдвинула фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте.

«Благодаря мужеству и решительности, подвергая свою жизнь опасности, кинорежиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных. Наградив его премией Сахарова, Европарламент выражает свою солидарность с ним и его делом, и мы просим немедленно освободить его. Его борьба напоминает нам о том, что мы обязаны защищать права человека во всем мире и при любых обстоятельствах », — сказал Президент Европейского парламента Антонио Таяни.

Премия «За свободу мысли», учрежденная в 1988 году, присуждается за достижения в области защиты прав человека. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. 

Олег Сенцов с 14 мая держал голодовку в российской колонии, где отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов, требуя освободить украинских политзаключенных. 5 октября он сообщил, что вынужден прекратить голодовку под угрозой принудительного кормления.

18 сентября Верховная Рада Украины обратилась в Нобелевский комитет по поводу выдвижения кандидатуры Сенцова на получение Нобелевской премии мира. Режиссер также стал почетным гражданином столицы Франции. Муниципалитет Парижа единогласно проголосовал за это решение.

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