Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Об этом сообщает The Associated Press. На соискание премии Сенцова выдвинула фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте.

«Благодаря мужеству и решительности, подвергая свою жизнь опасности, кинорежиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных. Наградив его премией Сахарова, Европарламент выражает свою солидарность с ним и его делом, и мы просим немедленно освободить его. Его борьба напоминает нам о том, что мы обязаны защищать права человека во всем мире и при любых обстоятельствах », — сказал Президент Европейского парламента Антонио Таяни.

