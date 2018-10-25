«Я могу тебя убить, и никто меня не остановит»

Эксперты Human Rights Watch в своем докладе пишут, что власти России не обеспечивают должного уровня защиты женщин от различных форм насилия со стороны мужей или партнеров. Пробелы в законодательстве и поправки, декриминализирующие побои в семье, повышают риски для переживших насилие, отмечают правозащитники.

В докладе приводятся истории конкретных женщин и документы, подтверждающие, что в полиции зачастую у переживших насилие не принимают заявления, отказываются проводить расследование и отправляют их к мировым судьям, предоставляя им обеспечивать преследование агрессоров в условиях «несправедливой и крайне трудоемкой процедуры частного обвинения» — жертва сама должна собирать все доказательства и нести судебные издержки.

Поддержку не всегда могут обеспечить и социальные службы. Жертвам насилия приходится собирать большой пакет различных документов и неделями ждать решения, чтобы получить необходимое убежище, а в итоге им отказывают. При этом угроза повторного насилия не исчезает. Женщины, с которыми общались правозащитники, рассказывали, что их били, насиловали, душили, угрожали оружием, выбрасывали с балкона, унижали.

«Я прожила с ним десять лет, — рассказала исследователям 33-летняя «Антонина». — Как-то [он] ударил меня головой об острый угол [стены] и выгнал из квартиры с разбитой головой, в крови. Но пока мы жили вместе, я знала, что нужно терпеть… Считала, что нужно сохранить семью. Если бы я знала [о службах помощи], я бы гораздо раньше ушла от него, и у сына не было такой психологической травмы».



В Human Rights Watch отмечают, что насилие встречается в различных социальных, этнических и возрастных группах. Кроме физического и сексуального оно включает также экономическое и психологическое насилие и приводит к тяжелым последствиям вплоть до смертельного исхода. Агрессорами могут выступать разные члены семьи, но жертвами чаще всего становятся женщины.

«Российское законодательство не учитывает ключевые аспекты домашнего насилия, которые отличают это правонарушение от отдельного посягательства или акта агрессии со стороны незнакомого человека», — отмечается в докладе. В России до сих пор не принято федеральное законодательство о домашнем насилии, оно не выделено отдельным составом ни в уголовном, ни в административном кодексах. Это приводит, в частности, и к тому, что не ведется какая-либо статистика о рассматриваемых случаях, а в результате сложно получить адекватную картину происходящего и разработать эффективные стратегии и методы борьбы с домашним насилием.

Эксперты отмечают, что отмена в 2017 году уголовного преследования за первые побои в семье стала серьезным шагом назад и «послужила агрессорам сигналом о вседозволенности».

Как минимум каждая пятая женщина в России сталкивалась с физическим насилием со стороны мужа или партнера, пишут исследователи. При этом 60-70% из них не обращались за помощью, и только 3% случаев дошли до суда. Жертвы насилия не обращаются за помощью из-за неосведомленности о вопросе, отсутствия доверия к полиции, боязни мести и страха потерять детей. Часто в России в акте насилия обвиняют не агрессора, а жертву, и советуют ей «не провоцировать».

Эксперты отмечают, что в России не хватает мест в убежищах для жертв насилия. В основном они сосредоточены в городах — жители сельской местности вовсе лишены их. Неправительственные организации, которые помогают женщинам, не могут обеспечить всех нуждающихся. Их работа осложняется ограничением на иностранное финансирование и навешиванием ярлыка «иностранного агента». При этом именно деятельность НКО меняет отношение общества к гендерному насилию, отмечают в Human Rights Watch.

Авторы доклада рекомендуют парламенту РФ принять законодательство, в котором домашнее насилие было бы четко определено и обозначено как подлежащее уголовному преследованию в порядке публичного, а не частного обвинения. Власти должны также обеспечить оперативное реагирование полиции на заявления о домашнем насилии и доступ женщинам к убежищу при необходимости.