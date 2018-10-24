В Иркутской области создали люстрационный список чиновников, причастных к нарушениям прав человека

НКО «Центр Гражданского Содействия» из города Усть-Кут Иркутской области составил реестр региональных чиновников, причастных к нарушениям прав людей.

«Необходимость в таком реестре назрела давно, но именно после последних президентских выборов 2018 года в Иркутской области начались массовые преследования по политическим мотивам людей, требующих от властей прямого соблюдения Конституции России, а также против них стали фабриковаться материалы, по которым выносятся решения судов», — говорится в сообщении организации, которое публикует портал «Усть-Кут 24».

В список попали чиновники, работники правоохранительных структур, судьи из Усть-Кута и Иркутска, позволившие себе игнорировать законодательство РФ в различных сферах права, и по которым есть официальные документально подтвержденные события или решения суда, но по ним не среагировала судебная и правоохранительная система, из-за политического давления, отмечают правозащитники.

Включение в реестр чиновников, предполагает для заявителей или их представителей возможность в будущем, независимого судебного разбирательства по нарушенным правам граждан без срока исковой давности. Также он может стать основой для санкционных списков российских чиновников и их родственников, причастных к нарушениям прав человека в России. Реестр ведется по типу «Списка Магнитского».

В Центре отмечают, что реестр является открытым, его копии с документальными приложениями, отправлены в офисы «Международной Амнистии» и «Московской Хельсинской Группы», а также Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.