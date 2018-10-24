Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 по объявлению

Росгвардия ищет по объявлению на работу стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий.

Соответствующее объявление появилось на сайте SuperJob. Ведомство обещает платить от 40 до 60 тыс. рублей, при этом опыт работы не требуется. Гарантирована полная занятость. Будущий стрелок должен быть не старше 35 лет, иметь российское гражданство, среднее образование, хорошее здоровье, отсутствие судимости и административных правонарушений. Приветствуется наличие водительского удостоверения.

В объявлении отмечается, что год службы в подразделении Росгвардии засчитывается за полтора года в льготном исчислении. Сотрудники имеют право на получение единовременной социальной выплаты для строительства или приобретения жилья. Также предложено возмещение оплаты съемного жилья в размере 28 тыс. рублей.

«График работы 2 через 2 по 12 часов. Иногородним предоставляется общежитие. Сотрудники пользуются значительными социальными льготами: оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатный проезд на общественном транспорте, возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учебных заведениях», — сказано в объявлении.



На территории работы находятся 2 спортивных зала, 4 стрелковых тира, столовая, тренажерный комплекс и комната психологической разгрузки.

