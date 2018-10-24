Цензура памяти

Мы о том, что вообще не было спето.
У Галича есть песня с длинным названием «Предполагаемый текст моей предполагаемой речи на предполагаемом съезде историков стран социалистического лагеря, если бы таковой съезд состоялся, и, если б мне была оказана высокая честь сказать на этом съезде вступительное слово». В далеком 1972-м Галич пророчески предвидел, что поход киевского князя Олега на «неразумных» хазар, которые при известном развороте «генеральной линии» вполне могут оказаться «братьями», — штука не простая, и вполне может случиться иная крайность:
Но как-то с трибуны большой человек
Воскликнул с волненьем и жаром:
Однажды задумал предатель Олег
Отмстить нашим братьям хазарам...
16 лет назад, в конце октября 2002 года террористы в течение двух с лишним суток удерживали в Театральном центре на Дубровке в заложниках более 900 человек. Трагедия завершилась штурмом, во время которого погибли все террористы и, по меньшей мере, 130 заложников. Что осталось от этих страшных дней на страницах школьного учебника истории?
Округлые слова на целый параграф, портреты Первых Лиц; ни «Норд-Оста», ни Беслана. И о гибели «Курска» с 118 моряками на борту – в обоих учебниках ни словаБолее 90 % российских школьников изучают современную историю по двум учебникам для 10-го класса, снабженным грифом «Рекомендовано Министерством образования и науки»: издательства «Просвещение» (История России. 10 класс. В 3-х частях. Часть 3. Под ред. А.В.Торкунова. «Просвещение», 2016 г.) и издательства «Дрофа» ( История России. 10 класс. О.В.Волобуев и др. «Дрофа», 2016 г.) . Первый сообщает нам: «Лидеры сепаратистов перешли к методам террористической войны. Они попытались использовать для атак на федеральные силы территорию Грузии. С их подачи все громче звучали призывы международных организаций к соблюдению прав человека в Чечне. Казалось, мировое сообщество не понимает опасности террора, не видит связи между событиями в Чечне и деятельностью мировых террористических организаций. Лишь с началом международной контртеррористической операции против талибов осенью 2001 г. Запад смягчил давление на Россию в этом вопросе. Сохранение серьезной угрозы со стороны террористов демонстрировала серия терактов в различных городах России. Огромный резонанс имели захваты заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 г. и в школе в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 г.» Ах, кабы не Грузия, да не близорукий (если не больше!) Запад, да не права эти самые человека! Разве посмели бы они?.. Разве пропустили бы мы, разве попустили? Разве пролилась бы кровь?.. Но – что отрадно – резонанс; огромный, знаете ли, резонанс!
А вот второй учебник вообще ничего об этом не пишет. Округлые слова на целый параграф, портреты Первых Лиц; ни «Норд-Оста», ни Беслана. И о гибели «Курска» с 118 моряками на борту – в обоих учебниках ни слова. Зато «международный размах приняло празднование в 2003 г. 300-летия Санкт-Петербурга», зато «в июле 2006 г. Россия в качестве страны-председателя принимала в Петербурге лидеров «Большой восьмерки», зато «В 2007 Международный олимпийский комитет принял решение о проведении Олимпийских игр 2014 г. в Сочи». Это все после слов: «Открытое провозглашение национальных интересов руководством России, твердое отстаивание внешнеполитического курса не могли не вызвать укрепления авторитета нашей страны в мире».
Ну, да: отстаивание было такое твердое, что Олимпиада обернулась грандиозным допинговым скандалом, про 300-летие Петербурга не помнят уже даже в самом Петербурге, а «Большая восьмерка» вновь стала «Большой семеркой», и в этом качестве, как писал Жванецкий по другому поводу, «прекрасно себя чувствует». Остается только поверить мудрому Александру Галичу, чей 100-летний юбилей неожиданно широко показали на Первом канале, что следующее издание школьных учебников истории новейшего времени будет содержать более взвешенные тексты:
Приходят слова и уходят слова,
За правдою правда вступает в права.
Сменяются правды, как в оттепель снег,
И скажем, чтоб кончилась смута:
Каким-то хазарам, какой-то Олег,
За что-то отмстил почему-то!