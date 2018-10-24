Цензура памяти

Округлые слова на целый параграф, портреты Первых Лиц; ни «Норд-Оста», ни Беслана. И о гибели «Курска» с 118 моряками на борту – в обоих учебниках ни слова





Приходят слова и уходят слова,

За правдою правда вступает в права.

Сменяются правды, как в оттепель снег,

И скажем, чтоб кончилась смута:

Каким-то хазарам, какой-то Олег,

За что-то отмстил почему-то!

Пару дней назад мы отметили 100-летие со дня рождения Александра Галича. Первый канал российского телевидения откликнулся на событие масштабным концертом. Артисты, в том числе и хорошие, пели «Тонечку», «Опыт ностальгии», «Мы похоронены где-то под Нарвой…», «Когда я вернусь…». Ради последней песни в эфир пустили даже опального в последнее время Андрея Макаревича. И про «холуи да топтуны с секретаршами» прозвучало, и даже про «оказался наш Отец не отцом, а…». Поклонники Александра Аркадьевича сейчас спорят в интернете о том, что было спето прилично, а что – не очень, какие строчки сократили-вырезали, случайно ли режиссер трансляции на фразе «А вези-ка меня, шеф, ты в Останкино» крупно показал Константина Эрнста…Мы о том, что вообще не было спето.У Галича есть песня с длинным названием «Предполагаемый текст моей предполагаемой речи на предполагаемом съезде историков стран социалистического лагеря, если бы таковой съезд состоялся, и, если б мне была оказана высокая честь сказать на этом съезде вступительное слово». В далеком 1972-м Галич пророчески предвидел, что поход киевского князя Олега на «неразумных» хазар, которые при известном развороте «генеральной линии» вполне могут оказаться «братьями», — штука не простая, и вполне может случиться иная крайность:16 лет назад, в конце октября 2002 года террористы в течение двух с лишним суток удерживали в Театральном центре на Дубровке в заложниках более 900 человек. Трагедия завершилась штурмом, во время которого погибли все террористы и, по меньшей мере, 130 заложников. Что осталось от этих страшных дней на страницах школьного учебника истории?Более 90 % российских школьников изучают современную историю по двум учебникам для 10-го класса, снабженным грифом «Рекомендовано Министерством образования и науки»: издательства «Просвещение» (История России. 10 класс. В 3-х частях. Часть 3. Под ред. А.В.Торкунова. «Просвещение», 2016 г.) и издательства «Дрофа» ( История России. 10 класс. О.В.Волобуев и др. «Дрофа», 2016 г.) . Первый сообщает нам: «» Ах, кабы не Грузия, да не близорукий (если не больше!) Запад, да не права эти самые человека! Разве посмели бы они?.. Разве пропустили бы мы, разве попустили? Разве пролилась бы кровь?.. Но – что отрадно – резонанс; огромный, знаете ли, резонанс!А вот второй учебник вообще ничего об этом не пишет. Округлые слова на целый параграф, портреты Первых Лиц; ни «Норд-Оста», ни Беслана. И о гибели «Курска» с 118 моряками на борту – в обоих учебниках ни слова. Зато «международный размах приняло празднование в 2003 г. 300-летия Санкт-Петербурга», зато «в июле 2006 г. Россия в качестве страны-председателя принимала в Петербурге лидеров «Большой восьмерки», зато «В 2007 Международный олимпийский комитет принял решение о проведении Олимпийских игр 2014 г. в Сочи». Это все после слов: «Открытое провозглашение национальных интересов руководством России, твердое отстаивание внешнеполитического курса не могли не вызвать укрепления авторитета нашей страны в мире».Ну, да: отстаивание было такое твердое, что Олимпиада обернулась грандиозным допинговым скандалом, про 300-летие Петербурга не помнят уже даже в самом Петербурге, а «Большая восьмерка» вновь стала «Большой семеркой», и в этом качестве, как писал Жванецкий по другому поводу, «прекрасно себя чувствует». Остается только поверить мудрому Александру Галичу, чей 100-летний юбилей неожиданно широко показали на Первом канале, что следующее издание школьных учебников истории новейшего времени будет содержать более взвешенные тексты: