Гонка вооружений 2.0





Фото: новости-москвы.ru-an.info

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, прилетел в Москву на переговоры о прекращении действия Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), который был подписан президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым более 30 лет назад, в 1987 году. Этот Договор запретил все американские и советские наземные баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров, привел к снятию с боевого дежурства 2700 советских ракет «Сатана» и американских в Европе «Першинг-2» и их пусковых установок, улучшению отношений между США и СССР и по большому счету — к окончанию гонки вооружений и «холодной войны».

С 2014 года Вашингтон обвиняет Москву в том, что она нарушает условия Договора РСМД путем испытания наземной крылатой ракеты промежуточного диапазона, а в 2017 году в администрации Трампа заявили, что Россия продолжает нарушать Договор, развертывая ракету, известную как 9M729. Американцы предпринимали усилия вернуть Россию в рамки Договора, и в декабре 2017 года вышли с предложением «комплексной стратегии», которая, как мы видим, не сработала. Буквально накануне визита Болтона в Москву президент США Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из Договора. О том, кто выиграет и кто проиграет от этого решения — в комментариях международных экспертов в области вооружений.

Этот Договор давно уже мертв

«Не стоит жалеть о РСМД — этот Договор уже давно мертв. Основную пользу (для США) он принес в день своего подписания, когда СССР отказался от (ракет) SS20, Сатана, а Горбачев еще и «бесплатно» добавил в РСМД комплексы SS23, Ока», — считает Майкл Кофман, ведущий научный сотрудник американского SNC (центр ВМФ США) и специалист по российскому ВПК.

По его мнению, именно Болтон неслучайно был выбран для донесения этой новости в Москву: «Вместо того, чтобы вести переговоры по контролю над вооружениями, управление процессом передали в руки тех, кто всегда хотел отказаться от какого-либо контроля над гонкой вооружения».

Ему вторит и Стивен Пайфер, в прошлом — карьерный , американский дипломат, ныне сотрудник центра по контролю над вооружениями и разведке XXI века известного вашингтонского аналитического института —Brookings: «Позиция Джона Болтона не вызывает удивления. Он с презрением смотрит на контроль над оружием. Он давно призывал к выходу из договора о РСМД, был движущей силой решения США в 2001 году о выходе из договора о противоракетной обороне 1972 года и выступал против нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году».

Отказ от Договора означает возврат к массивной новой «холодной войне», в которой США будут бороться не только против России, но и против Китая»



«Мироустройство, возникшее во время и после коллапса СССР, отражающее ситуацию после «холодной войны», разрушается. И мы не знаем, что придет на смену этой конструкции, — пишет Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Atlantic Council. – Когда президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали этот Договор в 1987 году, американские Першинги-2 в Европе и советские ракеты Сатана были нацелены на уничтожение Москвы, Парижа, Лондона, Брюсселя в течении пяти минут. Подписание Договора о РСМД более 30 лет назад означало, что Советский Союз ослабел. Но сегодня российские угрозы свидетельствуют, что Кремль готов драться... Отказ от Договора означает возврат к массивной новой «холодной войне», в которой США будут бороться не только против России, но и против Китая».

Обсуждая Договор, который запрещал испытания ракет, американские специалисты в области вооружений отмечают, что Вашингтону и самому вскоре могут понадобиться ракеты средней дальности наземного базирования — для сдерживания Китая, и что у Пентагона уже есть план размещения таких установок на островах Тихого океана. Об этом, в частности, пишет Коэн, а Кофман добавляет, что, по его мнению, Конгресс США не даст согласия на финансирование этого проекта из-за слишком больших затрат, в то время, как у Кремля таких проблем нет, и развивать ракетное оружие ему никто не помешает.

Ошибка США

По мнению Пайфера, американская сторона совершает ошибку:

«Во-первых, это Соединенные Штаты окажутся виноватыми за разрыв соглашения /... / Во-вторых, когда Соединенные Штаты откажутся от Договора, у России не останется причин даже притворяться, что она соблюдает ограничения. У Москвы будут развязаны руки: она сможет без каких-либо ограничений, просто по желанию, развернуть не только крылатую ракету 9M729, но и баллистическую ракету промежуточного диапазона. В-третьих, решение США станет еще одним предметом спора с европейскими союзниками, которые продолжают видеть ценность в этом Договоре»

Он напоминает, что США пока не имеют аналогичных российским ракет.

«Комплексная стратегия» (предложенная в декабре 2017 года) включала в себя программу исследований и разработок, совместимую с Договором, для ракеты средней дальности без ее летного тестирования», — пишет Пайфер.

Кафман добавляет к этому, что США понимают удобство такого рода ракет.

«Первые 10 лет (после разрыва Договора) Москва, возможно, и будет смеяться, но в последующие 20 лет ей придется плакать из-за неизбежного роста военных расходов»



Победителей не будет

Эксперты сходятся в одном: в долгосрочной перспективе от разрыва Договора РСМД проиграют обе стороны, которые окажутся втянутыми в новую гонку вооружений.

«Первые 10 лет (после разрыва Договора) Москва, возможно, и будет смеяться, но в последующие 20 лет ей придется плакать из-за неизбежного роста военных расходов», — пишет Кофман.

«В конце концов проиграют все, потому что огромные инвестиции в военную машину являются самым нерациональным способом использования ресурсов, а риски реального ядерного конфликта усиливают глобальную дестабилизацию и турбулентность в международных отношениях», — считает Коэн, и добавляет: «Скучно не будет».