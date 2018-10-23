Новые «нежелательные»

«В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это инициатива всех политических фракций.

Вмешательством в российские выборы будет считаться деятельность иностранной организации, «способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)», говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

«Данная мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в РФ и реализацию избирательных прав граждан РФ и права на участие в референдуме», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Закон о нежелательных организациях позволяет объявлять деятельность иностранной или международной неправительственной организации «нежелательной на территории Российской Федерации». Согласно документу, нежелательной может быть признана организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства». У такой организации блокируются счета и имущество в России, закрываются отделения и филиалы, запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ. Вводится запрет на осуществление в РФ программ или проектов нежелательной организации и ограничение на въезд в Россию лиц, участвующих в ее деятельности, а также на право ими учреждать российские некоммерческие, общественные и религиозные организации. За нарушение закона грозит штраф, а если нарушение произойдет более двух раз в год, то и лишение свободы от двух до шести лет.

