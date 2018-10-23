Долина «Сириус»

Создание научно-технологического центра ориентировочной площадью около 40 га, как уточняет Шмелева, позволит «Сириусу» разместить в нем офисы компаний-партнеров, которые будут участвовать в образовательной деятельности и принимать на работу выпускников университета, который создается в центре.
Центр в Сочи будет идентичен Технологической долине МГУ, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, к «Сириусу» присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка, кроме того, в центре уже открыты три научные лаборатории.
«Сириус» в Сочи был учрежден в 2014 году фондом «Талант и успех» Сергея Ролдугина по инициативе Владимира Путина для поддержки и дополнительного обучения одаренных детей. Глава «Сириуса» Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей избирательного штаба Путина на последних выборах президента. В 2019–2021 годах фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.
«Сириусу» уже принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». В ближайшее время он должен получить крытый конькобежный центр «Адлер-Арена». Также «Сириусу» перейдут часть построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывший отель «Тюлип Инн Омега Сочи». При этом «Сириус» строит на своей территории два корпуса, лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, плавательный бассейн, концертный зал, переоборудует медиацентр Олимпиады в университет — все это должно быть готово к 2021 году. Строительством занимается Краснодарский край, а деньги выделены по линии Министерства просвещения. Расчетная стоимость строительства лицея, детского сада и бассейна составит около 2 млрд руб., сказала Шмелева. Общую стоимость проекта она оценить затруднилась.