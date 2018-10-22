Акция «Возвращение имен» состоится у Соловецкого камня

Договоренность об этом была достигнута на встрече организаторов акции с представителями МВД, префектуры, департаментов строительства и безопасности Москвы, сообщила в прямом эфире «Эха Москвы» исполнительный директор Международного общества «Мемориал» Елена Жемкова.Акция пройдет с 10 до 22 часов.
Ранее власти Москвы заявили о невозможности провести ежегодную акцию, посвященную жертвам политических репрессий на традиционном месте — на Лубянке у Соловецкого камня из-за строительных работ. 20 октября чиновники пригласили организаторов на встречу к Соловецкому камню, чтобы согласовать территорию проведения акции.