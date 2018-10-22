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#Память

Акция «Возвращение имен» состоится у Соловецкого камня

22.10.2018

Чиновники Москвы заверили представителей «Мемориала», что акция «Возвращение имен» состоится 29 октября на традиционном месте — у Соловецкого камня на Лубянской площади

Договоренность об этом была достигнута на встрече организаторов акции с представителями МВД, префектуры, департаментов строительства и безопасности Москвы, сообщила в прямом эфире «Эха Москвы» исполнительный директор Международного общества «Мемориал» Елена Жемкова.

Акция пройдет с 10 до 22 часов. 

Ранее власти Москвы заявили о невозможности провести ежегодную акцию, посвященную жертвам политических репрессий на традиционном месте — на Лубянке у Соловецкого камня из-за строительных работ. 20 октября чиновники пригласили организаторов на встречу к Соловецкому камню, чтобы согласовать территорию проведения акции.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечал, что решение о согласовании акции принято на уровне администрации президента. 



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