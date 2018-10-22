РФ готова к санкциям против Украины

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Как отмечается в документе, он создан «в целях защиты национальных интересов РФ». Определить какие именно санкции и к кому они будут применяться, предстоит правительству.

Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.