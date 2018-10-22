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В Кремле отреагировали на заявления Трампа о выходе из ДРСМД

22.10.2018

Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в рамках процедуры, предусмотренной самим соглашением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Россия была и остается приверженной положениям этого Договора. Намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, они сделают мир более опасным», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что в Договоре прописана процедура выхода из него, но «пока никаких действий, прописанных в тексте, направленных на выход из этого документа, США не предпринимали».

«Достаточно экспертно на различных уровнях мы приводили доказательства того, что именно США размывают основы и основные положения этого Договора и устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются ничем иным, как ракетами малой и средней дальности», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из Договора, так как Россия нарушает его. «Россия нарушила соглашение. Они нарушают его в течение многих лет, — сказал Трамп.
Соглашение сдерживало США от разработки нового оружия, но Америка начнет его разрабатывать, если Россия и Китай не согласятся отказаться от своего оружия, сказал лидер США. 

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