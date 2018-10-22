В Кремле отреагировали на заявления Трампа о выходе из ДРСМД

Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в рамках процедуры, предусмотренной самим соглашением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Россия была и остается приверженной положениям этого Договора. Намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, они сделают мир более опасным», — цитирует Пескова «Интерфакс».