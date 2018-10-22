Преступный повар

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал расследование «Повар любит поострее» о деятельности структур, подконтрольных «повару Путина» Евгению Пригожину. Согласно публикации, люди Пригожина могут быть причастны к нескольким убийствам, испытаниям боевых ядов в Сирии, а также пытаться скомпрометировать самого Короткова.

Журналист «Новой» расследовал нападение на мужа юриста ФБК Любови Соболь Сергея Мохова. Коротков утверждает, что нападавшего зовут Олег Олегович Симонов. Он родился в 1982 году в Амурской области. Про Олега Симонова известно, что в Благовещенске он успешно отучился в фармацевтическом колледже и работал по своему профилю, не позднее 2014 года перебрался в Петербург. Поговорить с Симоновым не удалось — он скончался «при загадочных обстоятельствах» в мае 2017 года. Его нашли мертвым в ванне с откупоренной бутылкой спиртного, хотя знакомые утверждают, что он не пил и не употреблял наркотиков. Вдова Симонова опознала его на видеозаписи нападения на Мохова. Она рассказала, что погибший работал в петербургской аптеке; также у него была вторая работа, о которой он никогда не распространялся. В ноябре 2016 года и феврале 2017-го он сказал, что уезжал в Москву по делам, связанным с другой работой, однако после второй поездки вернулся «с южным загаром». В этот период, согласно расследованию, Симонов вместе с другими людьми из структур Пригожина ездил в Сирию, чтобы тестировать яды на пленных исламистах. Уже на месте группа узнала, что пленников нет, поэтому они проводили опыты над членами проасадовского ополчения, которые отказывались воевать. Симонов добавлял неизвестный препарат отложенного действия в бутылочки с соком, которые дарили бойцам, пишет Коротков. Вскоре группу Симонова задержали сирийские военные, так как выяснилось, что после их отъезда отравился высокопоставленный сотрудник сирийской военной разведки, судя по всему случайно.

Амельченко, по своим словам, выполнял в структурах Пригожина «особые поручения по линии службы безопасности». Его руководителем был бывший сотрудник Пригожина Леонид Михайлов, который, в свою очередь, подчинялся главе службы безопасности бизнесмена Евгению Гуляеву. Амельченко рассказывал, как по заданию Михайлова следил за людьми, участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, у которой был имущественный спор с Пригожиным, а также приезжал в Сочи избивать оппозиционного блогера Антона Грищенко. Сам Амельченко пропал во время подготовки публикации «Новой». В последний раз Коротков виделся с ним в кофейне вечером 2 октября. В 21:22 Амельченко позвонил журналисту и сказал, что чувствует слежку и видит двух подозрительных людей, после чего перестал отвечать на звонки. Вскоре два его телефона и ботинок обнаружил за гаражами житель дома на Ленинском проспекте. Коротков предполагает, что речь может идти об убийстве, похищении или инсценировке. МВД объявило Амельченко в розыск. При этом журналист отмечает, что первым о пропаже Амельченко, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщило связанное с Пригожиным издание «Невское время». Уже в следующей заметке высказывалась версия о том, что к пропаже Амельченко может быть причастен Коротков. В пользу этой же версии высказывалось «Федеральное агентство новостей» — другое издание, которое связывают с «поваром Путина».

Похороны Олега Симонова посетили несколько его знакомых, в том числе бывший сотрудник структур Пригожина Валерий Амельченко. Он рассказал Короткову о том, что отравления стали основным методом повара Путина» именно после появления в его команде фармацевта Симонова. Амельченко также рассказал об их совместной поездке в Псков в 2016 году с целью «проучить блогера» и активиста «Яблока» Сергея Тихонова. Ему вкололи на улице неизвестный препарат, после чего блогер скончался. Родственники Тихонова считают причиной его смерти сердечный приступ.