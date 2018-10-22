Россияне высказались о СМИ

Профессия журналиста «скорее пользуется уважением» у большинства россиян: так считают 65% респондентов (противоположного мнения придерживаются 15%). При этом, положительный вклад журналистов в развитие страны отмечает 41% респондентов (отрицательный — 12%), еще 30% считают, что они ни на что серьезно не влияют. В целом доверяют журналистам 37% респондентов (противоположного мнения — 24%) и почти столько же — 35% — доверяют выборочно. На вопрос о доверии к самим СМИ россияне отвечают скорее отрицательно: 50% привыкли «скорее не доверять» большинству сообщений, выпускаемых журналистами. Полностью доверяют СМИ лишь 17% россиян. Таковы данные социологического исследования, которые опубликовали Фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа ЦИРКОН.

Что касается доверия к различным каналам получения информации, то лидером стали информационные программы на государственном телевидении — 63%. Новости от разных источников в интернете отметили 44% респондентов, от частных СМИ — 14%, иностранные медиа — 4%. При этом сообщения в социальных сетях входят в топ-3 вызывающих доверие источников для 15% россиян, видео с YouTube — для 12%, а каналы в Telegram — для 4%.

Большая часть респондентов (51%) затруднилась назвать самого авторитетного журналиста. Оставшиеся назвали наиболее авторитетным теле- и радиожурналистом Владимира Соловьева («Россия-1», «Вести ФМ», 11,1%), интернет-журналистом — Юрия Дудя (канал «вДудь» на YouTube, Sports.ru, 0,7%), журналистом печатного СМИ — Дмитрия Быкова («Новая газета», 0,2%).

Узнаваемость журналистов за пределами телевидения оказалась невысокой, поэтому в основном россияне называли телеведущих, отмечается в исследовании. В первую тройку кроме Соловьева вошли Андрей Малахов («Россия-1», 8,2%) и Владимир Познер («Первый канал», 7,2%).

Россияне ждут от журналистов, прежде всего, фактов (65% респондентов считают это важным), объяснения событий (43%) и проверки деятельности чиновников (33%).

Общественно-политический контент в СМИ интересен 77% опрошенных старше 60 лет, и только трети людей от 18 до 25 лет. При этом молодые люди в наименьшей степени по сравнению с другими группами доверяют новостям по телевизору и значительно сильнее других верят в целом контенту СМИ в интернете. Например, о доверии «Яндекс Новостям» заявили 33% молодых россиян (всех возрастов — 17%), сообщениям в социальных сетях — 26% (15%), видео с YouTube — 31% (12%), каналам в Telegram — 12% (4%).