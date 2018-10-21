Трамп: США выйдут из Договора о ликвидации РСМД

Трамп заявил, что выйдет из Договора, так как Россия нарушает его. «Россия нарушила соглашение. Они нарушают его в течение многих лет, — сказал Трамп после митинга в штате Невада, передает Associated Press.

Соглашение сдерживало США от разработки нового оружия, но Америка начнет его разрабатывать, если Россия и Китай не согласятся отказаться от своего оружия, сказал лидер США.

По данным телеканала Fox , Россию официально об этом уведомит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в Москву на следующей неделе.

Собеседник «Интерфакса» в российском МИД заявил, что США многие годы намеренно шли на слом Договора, это продиктовано стремлением Вашингтона к созданию однополярного мира.

«Это решение укладывается в курс США на выход из тех международно-правовых договоренностей, которые накладывают на него равные с партнерами обязательства и делают концепцию собственной «исключительности» уязвимой. Главный мотив — мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет», — сказал он.

Решение Трампа может противоречить европейским и другим союзникам США, которые видят ценность в Договоре, считает Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине.

«Как только Соединенные Штаты выйдут из Договора, у России не останется причин даже притворяться, что она соблюдает ограничения», — передает его слова AP.

Ранее сообщалось, что настаивает на том, чтобы Вашингтон отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности именно Джон Болтон. При этом выход из Договора еще предстоит согласовать кабинету министров, а Госдепартамент и Пентагон выступают против этой инициативы, писала The Guardian.