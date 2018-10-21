Трамп: США выйдут из Договора о ликвидации РСМД

Трамп заявил, что выйдет из Договора, так как Россия нарушает его. «Россия нарушила соглашение. Они нарушают его в течение многих лет, — сказал Трамп после митинга в штате Невада, передает Associated Press.
Соглашение сдерживало США от разработки нового оружия, но Америка начнет его разрабатывать, если Россия и Китай не согласятся отказаться от своего оружия, сказал лидер США.
Собеседник «Интерфакса» в российском МИД заявил, что США многие годы намеренно шли на слом Договора, это продиктовано стремлением Вашингтона к созданию однополярного мира.
«Это решение укладывается в курс США на выход из тех международно-правовых договоренностей, которые накладывают на него равные с партнерами обязательства и делают концепцию собственной «исключительности» уязвимой. Главный мотив — мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет», — сказал он.
Решение Трампа может противоречить европейским и другим союзникам США, которые видят ценность в Договоре, считает Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине.
«Как только Соединенные Штаты выйдут из Договора, у России не останется причин даже притворяться, что она соблюдает ограничения», — передает его слова AP.
Ранее сообщалось, что настаивает на том, чтобы Вашингтон отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности именно Джон Болтон. При этом выход из Договора еще предстоит согласовать кабинету министров, а Госдепартамент и Пентагон выступают против этой инициативы, писала The Guardian.Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. В октябре 2017 года Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора «ответ России будет мгновенным и зеркальным».