Вертухаи против

Заявление правления Международного Мемориала:

На протяжении последних 11 лет на Лубянке ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, проводится акция памяти «Возвращение имен» – весь день, в течение 12 часов, все желающие читают имена расстрелянных в Москве.

Такая акция должна была пройти и в нынешнем году. На переговорах с участием московских властей с весны звучали обещания, что строительные работы не помешают проведению акции.

Мемориалом были получены все необходимые согласования от ФСО, МВД, префектуры ЦАО. Однако сегодня, 19 октября 2018 года – то есть за 10 дней до проведения акции, – согласование было отозвано московской мэрией.

Это действие возмутительно не только из-за нарушения данных московскими властями и многократно подтвержденных обещаний. Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения – не только, и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней.

Соловецкий камень – старейший в стране памятник жертвам тоталитарного режима – был установлен 30 октября 1990 года как результат совместных усилий гражданского общества, общественных организаций, городских и государственных властей. Он установлен на Лубянской площади, которая сама по себе напоминает о государственном терроре. «Возвращение имен» неразрывно связано с Соловецким камнем.

Поэтому идея попытаться перенести акцию «Возвращение имен» к памятнику «Стена скорби» на проспект Академика Сахарова представляется нам неприемлемой – так же, как невозможно заменить возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду каким-то другим ритуалом.

«Возвращение имен» уже давно перестало быть акцией Мемориала, это стало общегородским событием. Информация об акции после получения согласований уже была широко распространена, а многие люди разных поколений и без напоминаний знают, что 29 октября можно прийти на Лубянскую площадь, получить свечу, прочесть имена погибших москвичей и назвать своих репрессированных родственников. И многие все равно придут на Лубянку, не зная о нарушении мэрией своих обещаний.

Вся ответственность за срыв акции лежит на московских городских властях.

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