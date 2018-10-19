Экономика Оруэлла

Власти планируют, в качестве одной из инициатив проекта, узаконить предварительную установку отечественных антивирусных программ на все новые компьютеры. Минкомсвязь предложила обеспечить предустановку отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории РФ, начиная с 1 августа 2020 года. В Минэкономики рекомендовали обосновать введение этой нормы «целью обеспечения национальной безопасности», чтобы избежать нарушения норм ВТО, пишет «Ъ». К 30 августа 2019 года предлагается утвердить методику проведения выбора антивирусных программ, а к 1 августа 2020 года — разработать проект нормативно-правового акта, регулирующего вопрос предустановки антивирусов. Газета отмечает, что со стороны Минкомсвязи проект курирует замминистра Алексей Соколов. Также участвуют АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и фонд «Сколково». Предустановка отечественных антивирусов на новые персональные компьютеры позволит власти получить контроль над содержимым компьютера пользователя, уверен эксперт «Ъ».
Газета пишет, что вопросы будущей идентификации пользователей уже активно обсуждается в рабочей группе центра компетенций «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика». Одно из предложений — объединение сведений о физическом или юридическом лице в цифровой профиль в информационной системе. Также на заседании группы звучало предложение наделить кредитные организации и некоторых операторов связи полномочиями подтверждать верность идентификации. Однако текст законопроекта пока окончательно не утвержден.
В числе других инициатив проекта «Цифровая экономика» — требования по идентификации пользователей коммуникационных и иных сервисов участников информационного взаимодействия и наблюдение над онлайн-контентом, который потребляют подростки. «Ъ» пишет, что участники рынка связи относятся к перспективе всеобщей идентификации по-разному: в «МегаФоне» в целом поддерживают законопроект, «поскольку он расширяет сферы и возможности удаленной идентификации лиц в цифровой среде», а в операторе МТТ боятся дополнительных расходов.
Что касается второй инициативы, то система мониторинга должна обойтись государству в 140 млн руб., которые предлагается выделить из федерального бюджета в 2019–2020 годах. Исполнителями проекта станут Минкомсвязь, Роскомнадзор, МВД и ФСБ. Чиновник, знакомый с проектом, рассказал «Ъ», что есть два варианта исполнения этой задачи — персональная и централизованная фильтрация контента. По первому варианту интернет-пользователи должны будут пройти идентификацию и получать доступ ко всему контенту только в случае подтверждения факта совершеннолетия. Второй вариант, по словам чиновника, это фактически повторение «китайского файервола». Пока это лишь гипотетические сценарии, но уже сейчас понятно, что заявленных 140 млн руб. для реализации поставленной задачи, скорее всего, не хватит.
Программа «Цифровая экономика» подготовлена во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию. Ее утвердили в 2017 году. 17 октября стало известно, что до 2024 года на программу из бюджета потратят 1,1 трлн руб.