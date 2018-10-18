Боязнь нового

Власть в России боится любых перемен. Так считают эксперты Международной Агоры Павел Чиков и Дамир Гайнутдинов, опубликовавшие доклад «Неофобия российской власти».
Страх нового у российской власти выражается в противодействии как техническому, так социальному прогрессу. Единственное открытое для инноваций пространство — это технологии слежки, пропаганды и цензуры. Ко всем несанкционированным инициативам власть относится с подозрением. Чиков и Гайнутдинов ставят диагноз «неофобия»: боязнь новизны, которая в крайней патологической форме представляет собой иррациональный и неконтролируемый страх перед новым.
Что касается медицины, то авторы доклада обращают внимание на консервативную политику властей в области контроля за оборотом лекарственных и наркотических средств, которую они называют «не имеющее никакого разумного и логичного объяснения». Сопротивление программам заместительной терапии, уголовные дела против врачей, выписывающих обезболивающие — это лишь некоторые примеры «карательного подхода, обусловленного отказом воспринимать современные практики». Чиков и Гайнутдинов предполагают, что в вопросе медицины на власть может оказывать влияние Русская православная церковь.
В части, посвященной новациям в сфере контроля, авторы доклада отмечают, что с 2015 года российское государство тратит большие деньги на установку камер слежения и оснащение их функцией распознавания лиц. «Только в Москве установлено более 100 тысяч таких камер, а бюджет программы составляет почти 200 млрд рублей», — пишут эксперты Агоры. Также современные технологии используются и для выявления экстремизма. В частности о наличии такого программного обеспечения объявлял Роскомнадзор. В докладе также напоминают о программе «Ревизор», созданной для контроля выполнения операторами связи обязанностей по блокировке сайтов.
В заключение Чиков и Гайнутдинов предсказывают, что приведенными примерами боязнь государства перед развитием не ограничивается и добавляют, что стремление тотального контроля мешает, помимо прочего, экономическому развитию России.