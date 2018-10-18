Москва предлагает Архангельской области 10 млрд рублей за переработку столичного мусора

Москва готова заплатить Архангельской области за вывоз и переработку мусора из столицы 10 млрд руб.

Согласно схеме, в регион будут ввозить 500 тыс. тонн отходов в год на протяжении 20 лет, пишет РБК. Мусор из Москвы будет принимать экотехнопарк «Шиес», который должны построить в Ленском районе Архангельской области. Оператором проекта будет компания «Технопарк». В ней обещают, что «Шиес» будут использовать только после экологической экспертизы и что вред для экологии будет минимальным. Мусор будут паковать в брикеты из защитного материала, которые можно безопасно хранить в течение 30 лет.

Ближайшие к парку населенные пункты Урдома и Мадмас находятся на расстоянии 35 и 20 км от него. В правительстве Москвы заявляют, чтоза счет проекта в Архангельской области появятся около 500 рабочих мест. После открытия экотехнопарка можно будет закрыть многие другие свалки в регионе. Также чиновники планируют вложиться в ремонт дорог.

В августе в Ленском районе Архангельской области прошли протесты против приема мусора из Москвы. На улицу вышли сотни человек. Митинги стали самыми массовыми в регионе.