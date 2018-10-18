По-братски

Передачу Монголии имущества более чем на $13 млн в рамках оказания военно-технической помощи «знаковым событием в двухсторонних отношениях» назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Убежден, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских Вооруженных сил и, в частности, национальных Воздушных войск», — отметил он.

Министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд пояснил, что Россия передает технику наземного обслуживания, аэродромного оборудования управления полетами на безвозмездной основе. Теперь военный аэродром Налайх будет способен принимать новые типы самолетов и проводить их наземное обслуживание.

Министры подписали долгосрочную программу военного сотрудничества. Программа, в частности, предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

В ходе визита в Монголию Шойгу был удостоен высшей государственной награды страны — ордена Боевого Красного Знамени. Ее вручил председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Миеэгомбын Энхболд.