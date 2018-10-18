По-братски

Передачу Монголии имущества более чем на $13 млн в рамках оказания военно-технической помощи «знаковым событием в двухсторонних отношениях» назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Убежден, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских Вооруженных сил и, в частности, национальных Воздушных войск», — отметил он.
Министры подписали долгосрочную программу военного сотрудничества. Программа, в частности, предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования.
В ходе визита в Монголию Шойгу был удостоен высшей государственной награды страны — ордена Боевого Красного Знамени. Ее вручил председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Миеэгомбын Энхболд.