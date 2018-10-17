Взрыв в Керчи

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Взрыв в Керченском политехническом колледже произошли днем около полудня. Сначала предполагалось, что взорвался газ. Но позже выяснилось, что это атака неизвестных. Появилась информация не только о взрыве, но и стрельбе. Погибли 19 человек, в больницах находятся 37-39 пострадавших. Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по статье «теракт», но когда стало понятно, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его студентов Владислав Росляков, который потом покончил с собой, дело переквалифицировали на статью «убийство». В Крыму объявлен трехдневный траур.



16:50 В больницах Крыма находится 39 человек, пострадавших в результате ЧП в колледже Керчи, сообщил «Интерфаксу» директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин. В пресс-службе крымского Минздрава сообщают о 37 пострадавших, находящихся в больницах.

В здании колледжа нашли еще одно взрывное устройство. Об этом представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский сказал в эфире телеканала РБК

15:31 Следкомитет: «Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)».

15:12 Глава Крыма сообщил, что количество жертв выросло до 18. Студент, устроивший взрыв, покончил с собой. Молодой человек учился в колледже, ему было 22 года, сообщил Аксенов.

15:05 Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник, — также ученики рассказали, что слышали это этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».

15:03 «По указанию Министра внутренних дел Владимира Колокольцева в Керчь выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД России. Они примут участие в оперативном сопровождении расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже, окажут содействие территориальным органам внутренних дел в проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего. Все мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с ФСБ России и СК России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14:55 Минобороны подготовило четыре самолета Ил-76 Воздушно-космических сил для эвакуации раненых. Также ведомство подготовило места в военных госпиталях Минобороны в Феодосии, Симферополе и Севастополе для пострадавших, передает ТАСС.

14:54 По неподтвержденным данным, террорист найден застреленным на втором этаже колледжа.

14:49 Канал Mash опубликовал фото подозреваемого.





14:43 Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13, сообщили в Следкомитете.

14:39 Здание колледжа оцеплено военными. подогнали БТР.

14:34 В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

14:25 Следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки», — сообщили в СК.

14:16 Росгвардия признала взрыв терактом. «Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта. Уже официально Следственный комитет прокомментировал, наши коллеги из органов безопасности», — сказал первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, передает «КоммерсантЪ».



14:15 Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи с гибелью людей.

14:10 Директор колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что в здание ворвались люди с автоматами и стали стрелять по студентам.

13:55 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва. Он отметил что Владимиру Путину доложено о ЧП. СК возбудил уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

13:50 Очевидцы рассказали «Говорит Москва», что сначала был слышен хлопок, а потом — выстрелы. Студент Николай сообщил, что нападавших было двое. Один из них стоял на лестнице и стрелял по людям.

Обновлено: Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в колледже в Керчи было взорвано неустановленное взрывное устройство.

13:00 Жители Керчи сообщают о взрыве в Политехническом колледже, расположенном на улице Войкова.

По данным «Крыминформа», в колледже произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. В результате взрыва вынесло оконные рамы. К месту происшествия съезжаются кареты «скорой помощи» и машины спасателей. Район оцеплен полицией. Очевидцы сообщают о силовиках с автоматами.

Местные жители пишут в соцсетях, что отправились к колледжу и подтверждают информацию о пострадавших.

Здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети», но предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

По данным Керчь.FM, для эвакуации пострадавших не хватает «скорых». Для транспортировки привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок. Людей переносят на дверях. Также для помощи подъехала военная машина.



Одна из женщин рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые очевидцы говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников. Также Керчь.FM стало известно, что из местных детских садов и школ родителям сказали забрать детей. Официальных подтверждений этой информации нет.



«Керченский политехнический колледж» — это государственное бюджетное образовательное учреждение, его учредителем является российское Министерство образования Крыма.