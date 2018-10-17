Протест объявляется незаконным

Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга в Магасе с 31 октября по 2 ноября. Предыдущие сроки акции завершаются сегодня. Таким образом, если люди завтра, 18 октября, вновь выйдут на площадь, то акция будет считаться незаконной.

Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев призвал жителей не выходить за правовые рамки и прекратить акцию протеста. По его словам, власти республики и Москвы услышали позицию участников митинга и предложили альтернативный способ решения противоречий.

«Правительство Ингушетии предоставило гражданам на законном основании возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения. Параллельно с этим на различных уровнях велись консультации и встречи, в том числе с участием Полномочного представителя Президента России в СКФО. Суть соглашения через СМИ и на встречах с общественностью доводилась до населения <…> Правительство Республики Ингушетия обращается к участникам митинга с просьбой не выходить за правовые рамки. У нас впереди еще много сложных вопросов, которые не решить на митингах. Нам всем нужно приступать к ответственной созидательной работе на благо людей и республики», — заявил Евлоев.

Накануне в Пятигорске состоялись переговоры лидеров протеста против договора об изменении границы Ингушетии с полпредом по СКФО Александром Матовниковым и главой Управления внутренней политики администрации президента РФ Андреем Яриным. Представители Кремля заявили, что решение о границе можно будет отменить только через суд.

Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия вступило в свою законную силу, сообщил 16 октября глава парламента Чечни Магомед Даудов.

Митинг противников соглашения об установлении границы проходит в столице Ингушетии с 4 октября.