Россия в Африке

К началу февраля Россия отправила в Африку девять самолетов с оружием, десятки советников для обучения местных солдат и обеспечения проектов в области добычи полезных ископаемых, пишет Reuters.

Поскольку Запад наложил на Россию санкции за присоединение Крыма в 2014 году, Москва подписала 19 соглашений о военном сотрудничестве в странах Африки к югу от Сахары, в том числе с Эфиопией, Нигерией и Зимбабве. При этом в ООН входят 54 государства континента, а три из них заседают в Совете Безопасности — это делает их привлекательными союзниками для России.

Агентство отмечает, что помимо отправки оружия и военных советников в ЦАР, гражданин России Валерий Захаров является советником по безопасности президента страны, а на прошлой неделе министерство обороны России заявило, что планирует создать представительство в ЦАР.

ЦАР находится под эмбарго на поставки оружия ООН с 2013 года, поэтому поставки должны быть одобрены Комитетом по санкциям Совета Безопасности ООН, состоящим из 15 членов Совета, включая Францию ​​и Россию. Франция предложила стране 1400 автоматов АК-47, захваченных ею в Сомали в 2016 году. Россия возражала, и Комитет одобрил передачу в декабре от Москвы автоматов, снайперских винтовок, пулеметов и гранатометов.

Во время холодной войны Советский Союз наладил тесные военно-дипломатические связи со многими африканскими странами. Он участвовал в войнах в Анголе, Эфиопии и Мозамбике, помогал движениям за независимость бороться с западными колониальными державами. Сейчас Россия пытается возродить некоторые из отношений, которые провалились после распада Союза. Россия присоединяется к ряду стран, таких как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые хотят создать базы в Африке, выступать посредниками в дипломатических противостояниях и совершать деловые сделки.

Китай в прошлом году открыл свою первую военную базу за пределами страны в Джибути. Там же находятся базы Франции, США, Италии и Японии. Однако там не разрешили строить базу России. Сейчас Москва планирует построить логистический центр в порту в соседней Эритрее.

Аналитики отмечают, что влияние Вашингтона в Африке на исходе. За последнее десятилетие его торговля с континентом сократилась вдвое.

В это время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в марте отправился в пятидневный тур по Африке, посетил саммит в Южной Африке в июне и посетил Руанду, председателя Африканского союза. С 2015 года Россия также сотрудничает со многими африканскими странами по военной линии. Обычно соглашения предусматривают предоставление оружия и подготовку кадров в таких областях, как борьба с терроризмом и пиратством.

Военные сделки могут сочетаться с экономическими связями, такими как горнодобывающие и энергетические соглашения. Эфиопия подписала свою сделку в сфере ядерной энергетики, сельского хозяйства и транспорта в апреле, через месяц после визита Лаврова. Российские компании подписали контракты на добычу полезных ископаемых в Судане, Россия рассматривает алмазные и платиновые проекты в Зимбабве, а также энергетические проекты в Чаде.

За последнее десятилетие российская торговля с Африкой к югу от Сахары быстро возросла. По данным Центра стратегических и международных исследований, с 2010 по 2017 годы объем товарооборота вырос до $4,2 млрд с $1,6 млрд. За тот же период общая торговля Китая с Африкой почти удвоилась до $165 млрд, а товарооборот США более чем вдвое сократился до $37 млрд.