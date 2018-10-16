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ФСИН опровергает информацию о нахождении Сенцова в реанимации

16.10.2018

Состояние здоровья Олега Сенцова медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Он, как и прежде, находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением врачей, в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается, сообщили в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве отметили, что рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание Сенцов соблюдает в полном объеме.

О том, что украинский режиссер Олег Сенцов попал в реанимацию больницы города Лабытнанги на фоне выхода из пятимесячной голодовки, ранее сообщила его сестра Наталия Каплан. 

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