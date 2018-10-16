Народ и бояре

В Пятигорске состоялись переговоры лидеров протеста против договора об изменении границы Ингушетии с полпредом по СКФО Александром Матовниковым и главой Управления внутренней политики администрации президента РФ Андреем Яриным. Представители Кремля заявили, что решение о границе можно будет отменить только через суд, сообщает «Фонтанка».

Руководитель оргкомитета митинга в Магасе Муса Мальсагов рассказал изданию, что им заявили на встрече, что договор принят и просто так отменить его нельзя.

«Если мы не согласны и говорим о фальсификациях в момент голосования парламента Ингушетии, мы можем подавать в суд. Это нам прямо заявил Андрей Ярин. При этом Александр Матовников призвал нас заниматься не протестами, а коррупцией. Мы удивлены хамскому настрою федеральной власти. Матовников нам прямо сказал: какой народ, такие и бояре. Сказал, что это наши ингушские депутаты так голосуют. Это всё печально. Получается, что власть признаёт нарушения, но не будет пересматривать итоги голосования, а нам говорит: идите в суд. Сейчас мы возвращаемся в Магас. Расскажем об этом людям. Посмотрим на их реакцию. Исходя из этого будем действовать дальше», — рассказал Мальсагов.

Руководитель оргкомитета добавил, что, по его информации, на границе республики с Дагестаном расположена колонна военной техники.

Парламент Ингушетии одобрил соглашение о новой границе с Чечнёй 4 октября. Недовольные условиями соглашения ингуши митингуют в центре Магаса несколько дней. Они уверены, что новая граница с Чечнёй отчуждает от республики более 20 000 га территории.