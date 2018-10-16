Народ и бояре

В Пятигорске состоялись переговоры лидеров протеста против договора об изменении границы Ингушетии с полпредом по СКФО Александром Матовниковым и главой Управления внутренней политики администрации президента РФ Андреем Яриным. Представители Кремля заявили, что решение о границе можно будет отменить только через суд, сообщает «Фонтанка».
Руководитель оргкомитета митинга в Магасе Муса Мальсагов рассказал изданию, что им заявили на встрече, что договор принят и просто так отменить его нельзя.
Руководитель оргкомитета добавил, что, по его информации, на границе республики с Дагестаном расположена колонна военной техники.
Парламент Ингушетии одобрил соглашение о новой границе с Чечнёй 4 октября. Недовольные условиями соглашения ингуши митингуют в центре Магаса несколько дней. Они уверены, что новая граница с Чечнёй отчуждает от республики более 20 000 га территории.