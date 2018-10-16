В Кремле надеются на мудрость в церковном вопросе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Священного синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. «Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за развитием их отношений. Надеемся, что все-таки мудрость восторжествует», — заявил он, передает РБК.



Песков выразил при этом надежду, что все «интересы Русской православной церкви будут соблюдены».



«Мы не можем вмешиваться в церковные дела, но поскольку это одна из основных религий в России, то естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями», — заявил Песков.



Константинопольский патриархат 11 октября отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей, а также действие документа, который предоставляет Московскому патриархату юрисдикцию над Киевской митрополией. Синод РПЦ 15 октября объявил о разрыве отношений с Константинополем. Теперь прихожанам Русской православной церкви запрещается молиться во всех действующих храмах Стамбула и Анталии, в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос. Также в юрисдикцию Константинополя входит Афон.

После разрыва всех отношений с Константинопольским патриархатом прибытие святынь этой Церкви в Россию вряд ли возможно в ближайшее время, заявил ТАСС пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.