Футбольные миллиарды

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 гг. оценивается в 952 млрд руб., что составляет около 1% годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату. Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу», — говорится в итоговом исследовании оргкомитета «Россия-2018», передает «Интерфакс».

Увеличение ВВП в 2013-2018 гг. привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд руб. с созданием и поддержанием до 315 тысяч рабочих мест в год, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд руб. Также значительно выросла выручка малого и среднего бизнеса — на 797 млрд руб. — в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей.

Создание инфраструктуры в рамках подготовки и проведения чемпионата может обеспечить в ближайшие пять лет ежегодный дополнительный прирост ВВП в 150-210 млрд руб., говорится в докладе.